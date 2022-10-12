В сентябре значительно вырос спрос на розничные кредиты Фото: Иван МАКЕЕВ

Клиенты ВТБ оформили в сентябре свыше 135 тысяч розничных кредитов на 166 млрд рублей, а за 9 месяцев банк выдал около 940 тысяч кредитов физлицам почти на 1,2 трлн рублей.

В сентябре спрос россиян на кредиты был одним из самых активным. Основная доля продаж пришлась на ипотеку. Жилищные кредиты в банке по итогам сентября оформили свыше 18,5 тысяч заемщиков, объем сделок составил свыше 86 млрд рублей.

Продажи кредитов наличными в сентябре были на уровне августа – клиенты оформили порядка 111 тысяч кредитов на 73 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать свою платежную нагрузку.

В сегменте автокредитования объем продаж в сентябре достиг почти 6 млрд рублей - в этот месяц финансирование на покупку транспортного средства получили более 5 тысяч клиентов. Банк продолжил реализацию госпрограммы: по ней в сентябре ВТБ выдавал каждый третий автокредит. В результате общий объем продаж льготных кредитов достиг 2,5 млрд рублей.