Жителям Ростовской области объяснили, может ли мобилизованный боец служить с длинными волосами

Мобилизованным рекомендуют сделать короткую прическу Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Ростовской области рассказали, может ли мобилизованный боец сохранить длинные волосы во время службы в Вооруженных силах России. Ответ на этот вопрос опубликовали на портале Объясняем.рф.

- Мобилизованный военный должен иметь опрятный внешний вид, короткую прическу. Нужно своевременно бриться, - говорится в опубликованном тексте.

Солдат и офицеров обещают обеспечить средствами средствами личной гигиены. Подобные вещи можно также купить для дома, опираясь на свои привычки.

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