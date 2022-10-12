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Политика12 октября 2022 11:07

«Вторую волну мобилизации» в Ростовской области опровергли в Минобороны России

Призыв бойцов для участия в специальной операции все еще ведется
Ангелина СКИБА
Сейчас проводится корректировка параметров заданий между регионами

Сейчас проводится корректировка параметров заданий между регионами

Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области, как и по всей России, нет «второй волны мобилизации». Об этом заявили источники в Минобороны страны, рассказали авторы телеграм-канала «Война с фейками. Ростов».

- Говорить о второй, третьей и прочих волнах мобилизации некорректно. Большую часть военных запаса уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. Проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами, - пояснили в сообщении.

Напомним, частичную мобилизацию солдат и офицеров объявили 21 сентября 2022 года. Всего на службу в Вооруженные силы должны призвать 300 тысяч жителей страны. Речь идет о гражданах, которые уже служили ранее, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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