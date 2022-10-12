Хорошо иметь домик в деревне: современные сети способны справиться с пиком интернет-активности

Фото: МегаФон

Дачный сезон стимулировал ростовчан чаще пользоваться мобильным интернетом в поездках по региону. Как отметили специалисты МегаФона, по сравнению с зимним периодом трафик в пригородных зонах вырос на 30%.

Пик интернет-активности пришелся на середину лета. Именно в июле люди чаще всего выезжали из города на выходные. Но наибольшее потребление интернет-трафика было зафиксировано в августе. Если в июле дачники заняты работами по облагораживанию своих участков, то в августе предпочитают отдыхать и выкладывать в интернет фото и сторис с долгожданным урожаем.

Отмечено, что чаще всего дачный отдых абоненты выбирают в Азовском, Мясниковском, Неклиновском и Аксайском районах Ростовской области.

Количество же потребляемого трафика осталось на значительном уровне. Так, интернет-трафик в выходной день за пределами городов составлял около 130 ТБ. Этого объема хватит, чтобы целый год смотреть передачу «Дачный ответ» онлайн.

- За период дачного сезона, когда загородный отдых наиболее популярен у ростовчан, мы увеличили емкость сети, запустив и модернизировав порядка 30 объектов связи в регионе. Поэтому даже при быстром росте нагрузки на сеть в сельской местности оператор сохраняет для клиентов комфортную скорость передачи данных, — отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.