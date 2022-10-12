В Шахтах 22-летнего парня подозревают в хранении наркотиков

Следствие установило, что наркотики горожанин хранил с целью дальнейшего сбыта путем закладок в Шахтах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Шахты 22-летнего местного жителя подозревают в хранении наркотиков. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при досмотре в вещах парня полиция нашла шесть полимерных пакетов с запрещенным веществом. Следствие установило, что наркотики горожанин хранил с целью дальнейшего сбыта путем закладок в Шахтах.

- В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему будет избрана мера пресечения после отбытия административного ареста, - сообщили в ведомстве.

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