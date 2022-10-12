Детский хирургический центр в Ростове достроят к концу 2023 года

Детский хирургический центр планируют сдать в эксплуатацию к концу 2023 года. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева.

Возведение областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек в Ростове завершится в конце 2023 года. Об этом, побывав на объекте и заслушав доклады о ходе работ, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, сейчас здесь уже завершено строительство подземной парковки на 117 автомобилей, работы ведутся круглосуточно, на стройке занято 420 человек и 30 единиц техники. Закуплено тяжелое и сложное в монтаже оборудование: системы кондиционирования, инженерные системы и лифты. Теперь рабочим предстоит выполнить их установку.

Глава региона подчеркнул, то подрядчик пообещал полностью завершить строительно-монтажные работ до конца 2023 года. Тогда же в новом хирургическом центре будет смонтировано и новое оборудование.

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