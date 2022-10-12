Улицу в центре Ростова оцепили из-за дымовой шашки

На место выезжали сотрудники полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 12 октября, одну из улиц в центре Ростова-на-Дону оцепили из-за дымовой шашки, которую приняли за настоящую мину. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

Ростовчане не сразу разобрались, что за предмет лежит посреди улицы. Одни предположили, что увидели военную мину, другим показалось, что это была дымовая шашка, а третьи описывали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Так или иначе, в итоге оказалось, что предмет не представляет никакой опасности.

В пресс-службе донского главка МВД журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что на место выезжали представители ведомства и сотрудники экстренных служб. Они тщательно обследователи саму «мину» и прилегающую к ней территорию, после этого оцепление сняли.

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