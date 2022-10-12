«Ростелеком» предлагает подписку «Wink 5-в-1», домашний интернет и мобильную связь в одном пакете

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В новый пакет от «Ростелеком» войдут подписка на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильная связь. Общая экономия для абонентов составит до 69%. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов — подписку «Wink 5-в-1». Теперь платить отдельно за каждый онлайн-кинотеатр не нужно. В подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая коллекция составляет более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Зрителям также доступен широкий выбор общедоступных и тематических телеканалов, на большинстве из которых работает опция «Управление просмотром». Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

- Наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение. Для этого мы предлагаем нашим подписчикам большую коллекцию телеканалов, кино и сериалов, — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Управлять всеми сервисами можно в личном кабинете или мобильном приложении.

Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома».