В Ростове проведут экологическую акцию «Сдай батарейки»

Ростовчан приглашают приносить неработающие батарейку в специальный пункт приема Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 18 по 24 октября в Ростове-на-Дону будет работать специальный пункт по приему неработающих батареек. Их можно будет сдать на территории гипермаркета на 14-й линии. Об этом сообщает городская администрация.

- Уважаемые ростовчане, приглашаем вас принять участие в экологической акции - сдать на утилизацию использованные батарейки и сохранить природу, - обратились власти к жителям донской столицы.

Весь собранный материал отправят на безопасную переработку в Челябинск. Там из 1 тысячи кг батареек смогут извлечь 944 кг полезных материалов, в том числе 19,8% железа, 14,2% цинка, 35,7% марганца, 8,7% графита и 21,6% электролита.

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