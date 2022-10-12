В Ростовской области по инициативе горожан обновили спортивные площадки

В Таганроге были обновлены несколько спортплощадок. Фото: правительство РО.

В Таганроге реализуются девять проектов горожан. Большинство инициатив направлено на развитие физкультуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Так, в спортшколе №3 был проведен капитальный ремонт спорткомплекса. Здесь были обновлены кровля, стены, окна и произведена теплоизоляция. Вторым реализуемым проектом стала спортивная площадка на стадионе «Радуга», расположенном в центре города, где были установлены 13 уличных тренажеров. Примечательно, что ряд из них предназначены для инвалидов.

Также была модернизирована спортплощадка в Восточном районе. Благодаря проекту горожан здесь обновили покрытие, оборудование для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Еще 1700 жителей смогут посещать спортплощадку в микрорайоне «Русское поле». В этом же районе была отремонтирована автодорога проезда Гобято. Многофункциональные спортивные площадки также появились в таганрогских лицеях №4 и №7. А вот в здании социально-культурного центра «Приморский» капремонт не проводился больше 60 лет.

Отметим, что всего на реализацию девяти социальных проектов жители собрали более почти 1,8 миллиона рублей. При этом средства местного бюджета составили свыше 3,2 миллиона рублей, из областного бюджета поступило более 15,5 миллиона рублей.

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