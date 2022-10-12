Волонтеры «Том Сойер Феста» в Ростове завершили работы на фонтане «Лиры»

Благодаря стараниям волонтеров фонтан "Лиры" обрел свой первозданный вид. Фото: группа "Том Сойер Фест" в Ростове.

В Ростове волонтеры «Том Сойер Феста» завершили восстанавливать оригинальную мозаику на фонтане «Лиры», расположенного на пересечении Пушкинской и Кировского. Об этом руководитель реставрационного проекта Дарья Максимович рассказала в группе проекта Вконтакте.

- Все работы на фонтане «Лиры» закончены! - написала Дарья. - Сбор средств на сайте Фонда «Внимание» завершен!

По словам руководителя реставрации, работы проводились в течение 4,5 месяцев. За это время в приведении фонда в порядок приняли участие около 150 волонтеров. Бюджет реставрации «Лир» составил порядка 800 тысяч рублей. По признанию градозащитницы, это самый дорогостоящий проект «Том Сойр Феста» в Ростове за все три сезона работы.

Так выглядел фонтан в советское время. Фото: предоставлено Дарьей Максимович.

Напомним, на протяжении всего проекта организаторы устраивали поддерживающие акцию экскурсии и лекции, организовывали сбор средств и, конечно же, непрестанно восстанавливали «Лиры».

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