В Новочеркасске организуют Покровскую ярмарку и световое шоу

Продукцию посетителям представят донские производители и фермеры
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жителей Ростовской области пригласили на Покровскую ярмарку в Новочеркасск. Мини-рынок будет работать с 8 до 16 часов 14 октября. Объявление об этом можно найти на сайте местной администрации.
Торги приурочат к одному из великих православных праздников - Покрову Пресвятой Богородицы. Посетители смогут пройтись между прилавками, которые установят на площади Ермака, и не спеша изучить товар.
Продукцию представят донские производители и фермеры. Ассортимент достаточно широк - от сувениров и декоративных изделий до продуктов питания: меда, мучных, кондитерских, хлебобулочных изделий.
Добавим, также в Новочеркасске на площади Ермака в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы организуют световое шоу. Для этого планируют использовать новый проектор для подсветки Кафедрального собора.
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