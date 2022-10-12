В Ростовской области главу администрации Азова осудили за превышение полномочий

Решение по делу вынесли в Азовском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области главу администрации Азова и бывшего директора городского департамента имущественно-земельных отношений признали виновными в превышении должностных полномочий. Об этом 12 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в 2018 года чиновники по льготной цене незаконно передали третьей стороне участок, изначально предназначенный для сельхозработ. Однако новый собственник его быстро раздробил на более мелкие территории и изменил их разрешенный вид использования. После этого на землях можно было вести дачное строительство и жилую застройку.

В итоге сити-менеджер получил 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком. Теперь чиновник должен в установленные дни приходить на регистрацию, ему запретили менять место жительства. Соучастника в этом деле - главу ДИЗО - осудили на 4 года и 3 месяца колонии общего режима.

Отметим, что эти приговоры пока не вступили в законную силу, и подозреваемые еще могут их оспорить.

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