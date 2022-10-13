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Общество13 октября 2022 4:00

На содержание дорог в Ремонтненском районе потратят около 5,5 миллиона рублей

Все работы необходимо будет выполнять в течение года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На содержание дорог в Ремонтненском районе потратят около 5,5 миллиона рублей.

На содержание дорог в Ремонтненском районе потратят около 5,5 миллиона рублей.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется содержанием дорог в одном из районов. На эти нужды планируется потратить около 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Ремонтненского района Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 20 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется содержанием автомобильных дорог общего пользования в Ремонтненском районе в 2023 году. Подрядчик будет следить за их видом, осуществлять ремонт по необходимости и поддерживать их в чистоте.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать на протяжении года с момента его заключения.

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Также были подняты острые вопросы по поводу парковочных пространств в Ростове.