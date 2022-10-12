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Общество12 октября 2022 14:25

В Ростове на пересечении Ворошиловского и Красноармейской инкассаторская машина столкнулась с легковушкой

Во время ДТП никто из людей не пострадал
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На Ворошиловском столкнулись два автомобиля.

На Ворошиловском столкнулись два автомобиля.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В среду около 17:00 в Ростове на Ворошиловском проспекте на пересечении с Красноармейской произошло ДТП. Здесь инкассаторская машина столкнулась с легковым автомобилем «Рено Логан». Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» стала очевидцем инцидента.

- Обычное ДТП, - прокомментировал один из участников происшествия в то время, пока инспекторы ГИБДД составляли протокол.

Судя по разлетевшимся на перекрестке стеклам, столкновение пришлось на переднюю часть автомобилей. В частности, были разбиты передние фары. Никто из людей не пострадал.

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