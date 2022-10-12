В Ростове на пересечении Ворошиловского и Красноармейской инкассаторская машина столкнулась с легковушкой

На Ворошиловском столкнулись два автомобиля.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В среду около 17:00 в Ростове на Ворошиловском проспекте на пересечении с Красноармейской произошло ДТП. Здесь инкассаторская машина столкнулась с легковым автомобилем «Рено Логан». Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» стала очевидцем инцидента.
- Обычное ДТП, - прокомментировал один из участников происшествия в то время, пока инспекторы ГИБДД составляли протокол.
Судя по разлетевшимся на перекрестке стеклам, столкновение пришлось на переднюю часть автомобилей. В частности, были разбиты передние фары. Никто из людей не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое взрослых и двое детей сгорели в машине, столкнувшись с большегрузом в Ростовской области
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с грузовиком с пятью погибшими в Ростовской области (подробнее)