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Общество12 октября 2022 14:46

Сальмонеллу обнаружили в образце молока из Ростовской области

Это грубое нарушение санитарных норм
Ангелина СКИБА
Бактерии сальмонеллы поражают желудок, приводят к интоксикации и обезвоживанию

Бактерии сальмонеллы поражают желудок, приводят к интоксикации и обезвоживанию

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сальмонеллу обнаружили в образце козьего молока, отобранного в Орловском районе Ростовской области. Теперь этим займется межрегиональное надзорное ведомство, рассказали в референтном центре Россельхознадзора.

Как пояснили специалисты, бактерии сальмонеллы, попадая в организм, поражают желудочно-кишечный тракт, а также приводят к интоксикации и обезвоживанию. Эти болезнетворные микроорганизмы погибают при температуре 70 градусов за 5-10 минут, а при кипячении моментально.

При этом наличие сальмонеллы в продуктах - грубое нарушение требований безопасности пищевой продукции.

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По мнению экспертов, в продукт совершенно безопасен и не содержит консервантов (подробности)