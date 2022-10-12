Сальмонеллу обнаружили в образце молока из Ростовской области

Бактерии сальмонеллы поражают желудок, приводят к интоксикации и обезвоживанию Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сальмонеллу обнаружили в образце козьего молока, отобранного в Орловском районе Ростовской области. Теперь этим займется межрегиональное надзорное ведомство, рассказали в референтном центре Россельхознадзора.

Как пояснили специалисты, бактерии сальмонеллы, попадая в организм, поражают желудочно-кишечный тракт, а также приводят к интоксикации и обезвоживанию. Эти болезнетворные микроорганизмы погибают при температуре 70 градусов за 5-10 минут, а при кипячении моментально.

При этом наличие сальмонеллы в продуктах - грубое нарушение требований безопасности пищевой продукции.

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По мнению экспертов, в продукт совершенно безопасен и не содержит консервантов (подробности)