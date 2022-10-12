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Общество12 октября 2022 15:01

Похолодание до -2 градусов, туман и осадки ожидаются в Ростовской области в четверг

Прогноз погоды на 13 октября распространили в сети сотрудники МЧС
Ангелина СКИБА
Местами по региону может пройти небольшой дождь

Местами по региону может пройти небольшой дождь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 13 октября, в Ростовской области прогнозируют похолодание до -2 градусов, утренний туман и осадки. Такое предупреждение опубликовали на сайте МЧС России по региону.

- Ожидается переменная облачность, местами будет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах - туман. Ветер северо-западный - 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +2-7 градуса, по северу и западу - до -2 градусов, днем - около +10-15, - говорится в сообщении.

Добавим, несмотря на сумрачную погоду в целом, местами в южных и юго-восточных районах Дона сохранится пожароопасность 4 класса.

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