В Калмыкии начали расследование массовой драки, где толпой избили парня

Видео из Интернета попало в поле зрения следователей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Калмыкии заинтересовались видео из местных пабликов в соцсетях, где снята массовая драка в Элисте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

- В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, по которому установлен факт массовой драки с применением предметов, используемых в качестве оружия, - прокомментировали в следкоме.

По версии следствия, ночью девятого октября люди, чьи личности еще не установлены, находясь в общественном месте на проспекте Анацкого в Элисте, устроили массовую драку.

На кадрах видно, как несколько человек, накинулись на подростков и били. Один из последних даже упал на асфальт — били и лежачего. На последних секундах видео показано, как толпа разбегается с места происшествия, когда к ней приближается сотрудник Госавтоинспекции.

- Сотрудники следственного отдела выясняют обстоятельства случившегося, - уточнили в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.

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