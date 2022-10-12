В Ростовской области откроется центр гастрономического досуга

Таганрожцы смогут взять кофе в передвижной кофейне в историческом трамвайном вагоне. Фото: Таганрогский трамвай.

В Таганроге скоро появится центр гастрономического досуга «ДЕПО». Об этом рассказали на странице «Таганрогского трамвая».

По данным пресс-службы проекта, гастроцентр откроется в здании на Смирновском переулке, 52 и будет включать четыре формата работы. Таганрожцы и гости города смогут посетить тационарное кафе с панорамными окнами с видом на жизнь депо или посидеть на летней веранде. Также они смогут взять с собой кофе в передвижной кофейне в историческом трамвайном вагоне.

Как рассказали основатели будущего гастроцентра, новый объект будет создан в сотрудничестве с известным таганрогским ресторатором и гастроблогером Анастасией Морозовой. В меню будет сделан акцент на свежую выпечку и блюда традиционной русской кухни быстрого приготовления

- Гастрономический опыт – крайне важный показатель при составлении впечатления не только о конкретном месте, но и о городе в целом, - отметил руководитель проекта «Таганрогский трамвай» Дмитрий Шутиков. - Таганрог сегодня стремится стать одной из главных точек притяжения для туристов, поэтому следовать мировым трендам, в том числе и в гастрокультуре, просто необходимо.

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