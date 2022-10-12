Ростовские автомобилисты простаивают в восьмибалльных пробках.
Фото: Яндекс.Карты
Ростов в конце рабочего дня сковали восьмибалльные пробки. Такую информацию дает сервис "Яндек.Карты".
По данным сервиса, пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Мадояна, Профсоюзная и Портовая. Небольшие пробки на 2-й Краснодарской и Литвинова.
В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавиловва, Дачная, Оганова, Таганрогская, Особенная, Зрелищная и Тарновского-Терлецкого.
На Северном пробки скапливаются на проспекте Космонавтов, улице Волкова и улице Бодрой.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, Троллейбусная и Менжинского.
На Сельмаше и в Александровке заторами скованы проспект Шолохова, улица Мира и улица Вересаева. А также пробка уже собирается и на проспекте 40-летия Победы.
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Пробки на этих участках дорог постоянно собираются по утрам и вечером.