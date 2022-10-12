Водитель мотороллера погиб на трассе в Ростовской области после столкновения с грузовиком. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием мотороллера и грузовика. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 12 октября, около четырех часов дня на трассе "Усьмань-Веселый-Сальск". По предварительным данным, 57-летний водитель мотороллера "Муравей" выезжал с улицы на главную дорогу и врезался в "КАМАЗ" с прицепом под управлением 35-летнего шофера.

В результате аварии водитель мотороллера погиб на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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