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Общество12 октября 2022 17:35

Пропавшую школьницу разыскивают в Ростове

Для поисков школьницы требуется помощь добровольцев
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пропавшую школьницу разыскивают в Ростове.

Пропавшую школьницу разыскивают в Ростове.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в течение суток разыскивают пропавшую девочку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" Ростовской области.

Школьница бесследно исчезла сегодня, 12 октября. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными девочка не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

- Помогите найти ребенка. Нужна помощь добровольцев, - говорится в сообщении.

Любую информацию попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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