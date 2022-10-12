Пропавшую школьницу разыскивают в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в течение суток разыскивают пропавшую девочку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" Ростовской области.

Школьница бесследно исчезла сегодня, 12 октября. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными девочка не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

- Помогите найти ребенка. Нужна помощь добровольцев, - говорится в сообщении.

Любую информацию попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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