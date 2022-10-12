17-летняя девочка пострадала под колесами элитной иномарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске элитная иномарка сбила подростка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 12 октября, около половины четвертого дня. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ехал со стороны проспекта Мира в сторону улицы Карла Маркса и сбил 17-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девочка-подросток получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи и доставлена в ближайшую больницу. Водитель поспешил скрыться с места ДТП. Позже его удалось задержать полицейским.

- В отношении водителя составлен административный протокол сразу по двум статьям. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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