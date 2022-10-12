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Общество12 октября 2022 18:31

В Таганроге появится передвижная кофейня в историческом трамвайном вагоне

Кроме того, в приморском городе появится еще и гастрономический центр
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге появится передвижная кофейня в историческом трамвайном вагоне. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге появится передвижная кофейня в историческом трамвайном вагоне. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге запланировали открыть передвижную кофейню. Располагаться она будет в историческом трамвайном вагоне. Об этом говорится в сообществе «Таганрогский трамвай» в социальной сети.

А также в приморском городе появится гастрономический центр с террасой на крыше. Он будет располагаться в здании № 52 в Смирновском переулке.

Меню для центра и передвижной кофейни было создано в тандеме с известным таганрогским ресторатором и гастроблогером Анастасией Морозовой. Акцент в нем будет сделан на блюдах традиционной русской кухни быстрого приготовления и свежей выпечке.

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Заведения начнут работу в период с 11 по 14 июля.