Ясную, но холодную погоду пообещали синоптики ростовчанам в предстоящий четверг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в предстоящий четверг, 13 октября, ожидается ясная, но холодная погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

За окном в этот день будет ярко светить солнце, но тепла ожидать не стоит. В дневные часы воздух прогреется лишь до +16 градусов. А к ночи температура и вовсе упадет до +6 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ветер будет небольшим, его скорость будет составлять всего два метра в секунду.

Такая погода простоит в донской столице до конца недели. В выходные похолодает до +13 градусов днем. Дождей также не предвидится.

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