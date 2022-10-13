Отключения света в Ростове-на-Дону 13 октября 2022 года: в городе не будет света на протяжении нескольких часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 13 октября 2022 года: в городе запланировали новые отключения электричества. Ростовские улицы будут обесточены на несколько часов. Света не будет в разных районах города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В четверг, 13 октября, с 9 до 13 часов света не будет на ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я линия 58; ул. 10-я линия 85, 92; ул. Тельмана 102-110, 119-155.

С 9 до 15 часов отключения ждут жителей ул. Филимоновская 217; просп. Соколова 72, 78, 80; просп. Чехова 101.

С 9 до 16 часов без электричества останутся жители просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 322А.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18; ул. 2-я Краснодарская 1-21; ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7-11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; пр. Стачки 51-79, 32А; ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-89, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-76; пер. Оренбургский 92-114; пер. Кошевого 31-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63, 40-66; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 32-76; ул. Сарьяна 2-66, 1-29, 55-73, 87- 89; ул. 2-я Пролетарская 4, 16-84, 19-115; ул. 1-ая 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 35-я линия 21-81; ул. 37-я линия 12-76, 25-97; ул. 39-я линия 35-79, 24-98; ул. 41-я линия 18-52, 17-47; ул. 43-я линия 16-48, 17-31; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-37, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-26; ул. 1, 2-ая Левая 1-15, 2-22; ул. Кизитериновская Балка; пер. Кирилловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 113, 2-42; ул. Богданова 58-74.

С 13 до 17 часов отключения электроэнергии ожидаются на ул. 14-я линия 64-78; ул. Адыгейская 54-74; ул. Пушкинская 243-245; ул. М. Горького 254, 258; просп. Театральный 61-63.

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