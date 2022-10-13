Дончанам рассказали, как поступать при обнаружении фейков об СВО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Ростовской области дали алгоритм действий на случай обнаружения фейков об СВО. Инструкция появилась в телеграм-канале правительства донского региона.

В первую очередь необходимо сделать скриншот экрана, на котором будет виден опубликованный фейк. Также дончанам следует сохранить адрес сайта с не соответствующей действительности информацией. Кроме того, нужно зафиксировать дату публикации фейка, а затем отправить всю имеющуюся информацию на сайты Роскомнадзора, прокуратуры Ростовской области или Генеральной прокуратуры России.

- Для получения объективной информации рекомендуем регулярно посещать сайт войнасфейками.рф и одноименный телеграм-канал, - говорится в сообщении.

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