Донской минздрав назвал способ для ускорения приезда скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дончане часто жалуются на то, что приезда скорой помощи приходится ждать по несколько часов. В региональном Законодательном собрании прошел круглый стол на тему эффективности работы бригад. О том, что предпринято для решения возникшей проблемы рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Владимир Шин.

В первую очередь, конечно же, решается вопрос с недостатком кадров. Специально для этого проводятся ярмарки вакансий. Кроме того, каждый год медики встречаются со студентами 5-6 курса медуниверситета по направлению профориентации по специальности «Скорая медицинская помощь». Также профоориентация проводится и во время прохождения студентами практики.

Кроме того, идет пополнение парка автомобилей скорой помощи, которых тоже не хватало, чтобы оперативно осуществлять выезд на вызовы. В проекте областного бюджета на 2023 год запланированы средства на приобретение 10 автомобилей скорой помощи.

В скором времени начнет свою работу и единая диспетчерская служба для всех бригад скорой помощи.

- С 1 января 2023 года планируется внедрить централизованную подсистему управления скорой неотложной медпомощью. Это объединит все станции и отделения скорой медпомощи в единое информационное пространство и поможет исключить случаи простоя машин на одних территориях, в то время как в других местах бригады перегружены работой, - отмечается в сообщении.

И наконец, планируется создание круглосуточных стационарных отделений скорой помощи.

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