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Общество13 октября 2022 5:31

Ростовчанам спрогнозировали похолодание с 15 октября

Столбики термометров не будут подниматься выше отметки в +13 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовчанам спрогнозировали похолодание с 15 октября.

Ростовчанам спрогнозировали похолодание с 15 октября.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В донской столице в предстоящие выходные ожидается начало новой волны похолодания. такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

До выходных максимальная дневная температура за окном не будет подниматься выше +15 градусов. Погода в это время будет стоять облачная, но осадков не ожидается.

А уже с субботы, 15 октября, начнется новое понижение температуры. Столбики термометров в дневные часы не будут подниматься выше отметки в +13 градусов. Аналогичная погода продержится и в воскресенье. В темное время суток температура за окном будет падать до +5 градусов. А также возможно усиление ветра.

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Ясную, но холодную погоду пообещали синоптики ростовчанам в предстоящий четверг.

Днем воздух прогреется до +16 градусов.