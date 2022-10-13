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Общество13 октября 2022 7:21

В Ростове нашли 10-летнюю девочку, которая исчезла сутки назад

О том, чем завершилось дело, рассказали волонтеры поискового отряда
Ангелина СКИБА
Благодаря волонтерам потерявшихся детей и взрослых удается вернуть домой

Благодаря волонтерам потерявшихся детей и взрослых удается вернуть домой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону нашли 10-летнюю девочку, которая исчезла сутки назад. Эта история завершилась благополучно, рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, юную ростовчанку после обращения близких начали искать вчера днем, и уже ближе к вечеру обход улиц прекратили. Где находилась школьница, уточнять не стали, так как это личная информация, которую нельзя разглашать. Однако добровольцы заверили, что с девочкой все хорошо.

То, что ребенка в южной столице нашли в самые короткие сроки, подтверждает важность работы волонтеров. Благодаря неравнодушным людям, которые присоединяются к поискам или проявляют внимательность в общественных местах, многих потерявшихся детей и взрослых удается вернуть домой.

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