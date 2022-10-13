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Общество13 октября 2022 7:27

В Ростове-на-Дону разыскивают 28-летнего парня

Денис Соболев не выходит на связь с родственниками с 6 октября
Лейла МИРИШОВА
Денис Соболев вышел из дома 6 октября, после чего связь с ним пропала. Фото: «ЛизаАлерт»

Денис Соболев вышел из дома 6 октября, после чего связь с ним пропала. Фото: «ЛизаАлерт»

В Ростове без вести пропал 28-летний парень. Об этом сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт».

Денис Соболев вышел из дома 6 октября, после чего связь с ним пропала. Взволнованные родственники обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились волонтеры.

Денис ростом — 180 сантиметров. У парня худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза.

В день ухода он был одет в серую ветровку, черные спортивные штаны, белые кроссовки и черную кепку. С собой у парня был серый рюкзак.

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