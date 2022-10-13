6-летняя девочка пострадала после столкновения машин в Волгодонске

«ВАЗ-21102» и Nissan Tiida столкнулись на улице Степной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске во время ДТП с участием двух автомобилей пострадала 6-летняя девочка. Ее с травмами увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Малышка находилась в иномарке. Ребенка спасло удерживающее кресло. После осмотра медики оказали девочке разовую помощь и отпустили домой, - рассказали в ведомстве.

Сама авария, по данным Госавтоинспекции, произошла вечером 12 октября на улице Степной. Предварительно, водитель машины «ВАЗ-21102» не придерживался безопасной дистанции и врезался в Nissan Tiida, который двигался впереди. Сейчас детали случившегося уточняют сотрудники полиции.

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