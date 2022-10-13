«Черных лесорубов», спиливших почти 300 сосен, поймали в Ростовской области

Нелегальную вырубку остановили в Михайловском участковом лесничестве Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Ростовской области поймали нарушителей, которые незаконно вырубили 298 деревьев. Заявление и все доказательства совершенного преступления уже передали в полицию. Теперь задержанные будут отвечать перед законом, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Как уточнили в ведомстве, добычей «черных лесорубов» стали крымские сосны в Михайловском участковом лесничестве. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

Напомним, сейчас на Дону активно патрулируют леса и рощи. Обходы территорий проводят казаки, сотрудники МВД, волонтеры, а также представителей местных властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подрядчик заменит лаванду, которая не прижилась на Большой Садовой

Речь идет о цветах, которые высадили прошлой осенью (подробности)