В Ростовской области чиновников подозревают в том, что они нанесли государству пятимиллионный ущерб

В Рустовкой области завели уголовное дело после того, как из бюджета пропали пять миллионов рублей

В Ростовской области, в Донецке, во время ремонта общественного пространства, по версии силовиков, причастные к работам чиновники нанесли ущерб государству.

В областной ФСБ рассказали, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» велись работы по благоустройству Соборной площади.

- Оперативники установили, что в результате противоправных действий руководящих сотрудников управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка при приемке выполненных работ федеральному бюджету нанесен ущерб в размере пять миллионов 250 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

По данному факту завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас идут следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к хищению.

Если подозреваемых найдут, а суд докажет их вину, то злоумышленники могут сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

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