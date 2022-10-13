Более 20 тонн золотых слитков удалось реализовать банку ВТБ

С начала старта продаж в марте текущего года по сообщению ВТБ состоятельным клиентам было передано 20,5 тонн золотых слитков. Всего за этот период банк провел около 2,3 тысяч сделок по продаже драгоценного металла, средний вес которой составил 6 кг.

Банк одним из первых на рынке запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Состоятельные клиенты могут приобрести золото 999-й пробы весом от 1 до 100 кг. Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками.

- Наши состоятельные клиенты все чаще выбирают золото как надежный инструмент диверсификации активов в долгосрочной перспективе. В основном крупные частные инвесторы приобретают драгоценный металл с целью сохранить капитал и сформировать защитный портфель, в том числе для будущих поколений, – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».

В рамках продажи выпускаются все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении.