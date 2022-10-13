Глава администрации Азова назвал приговор по делу в отношении его необоснованным

Подсудимый в своем Телеграм-канале 13 октября назвал приговор суда по делу в отношении него необоснованным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях суд признал виновными в превышении должностных полномочий главу администрации города Азова и бывшего директора департамента имущественно-земельных отношений города. По версии следствия, в 2018 году осужденные, действуя по предварительному сговору передали физлицу в собственность земельный участок площадью 17 гектар. Что повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, а также вырубку деревьев. В свою очередь глава администрации Азова не согласился с таким приговором. О чем чиновник написал в своем Телеграм-канале.

Приговором суда главе администрации Азова назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года. На что подсудимый назвал приговор суда по делу в отношении него необоснованным, а само дело - «явно искусственным».

- Поэтому этот незаконный судебный акт будет обжалован в вышестоящую судебную инстанцию, - пообещал глава азовской администрации.

По словам градоначальника, обвинительный приговор был вынесен после полутора лет судебного следствия. И, по его мнению, правосудия не состоялось. Во время заседания суда допросили более 50 свидетелей. При этом ни один из них не сказал, что глава администрации Азова каким-либо образом интересовался вопросом предоставления спорного земельного участка. Также, по словам градоначальника, было установлено, что все административные процедуры по предоставлению земельного участка были выполнены в соответствии с регламентом администрации.

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