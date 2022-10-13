Автобусы с мобилизованными бойцами проводили в Неклиновском районе Ростовской области

В Вооруженные силы из запаса призвали жителей двух районов. Фото: пресс-служба администрации Неклиновского района

В Неклиновском районе Ростовской области проводили автобусы с бойцами, которых призвали в Вооруженные силы страны для участия в специальной операции. Об этом в сети сообщили местные власти.

На службу 12 октября из села Покровское отправились мобилизованные жители Неклиновского и Мясниковского районов. Перед отъездом солдат звучал марш «Прощание славянки», провели молебен. Также с теплыми словами к бойцам обратились представители власти и военного комиссариата.

- Сейчас вам выпала честь защитить свою страну, ее жителей, ее свободу и безопасность. Хотим от всей души пожелать, чтобы вы с честью и достоинством выполняли свой воинский долг. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми, - сказал глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

Напомним, сейчас на Дону продолжают набор в армию из числа военных запаса. Речь идет о гражданах, которые ранее уже проходили службу, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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