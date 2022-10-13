В Ростове западные санкции могут стать проблемой для проведения госэкзаменов

Проблема с программным обеспечением государственной итоговой аттестации в Ростове возникла из-за западных санкций. Фото: сайт Ростовской гордумы.

Школы Ростова нуждаются в приобретении необходимого лабораторного оборудования для сдачи ЕГЭ по физике, химии, биологии и другим специальным дисциплинам. Также существует проблема закупки программного обеспечения для проведения будущей государственной итоговой аттестации. Об этом в своем докладе перед депутатами Ростовской городской Думы рассказала заместитель начальника Управления образования Маргарита Распевалова.

По ее словам, на закупку лабораторного оборудования потребуется выделить дополнительные средства из муниципального бюджета. Поэтому Управление образования города надеется на поддержку гордумы. А вот проблема с программным обеспечением, необходимым для проведения государственной итоговой аттестации в Ростове возникла из-за западных санкций, поскольку программы для проведения аттестации разработаны в основном на иностранных платформах.

Замначальника Управления образования также отметила, что в 2022 году госаттестацию прошли более десяти с половиной тысяч девятиклассников и около пяти тысяч выпускников одиннадцатых классов ростовских школ. Из них около десяти тысяч и более четырех тысяч соответственно обучались в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Также в Ростове ГИА прошли 102 школьника, прибывших в Ростов из Донбасса, а также других регионов, входивших на момент проведения аттестации, в состав Украины. На техническое оснащение ГИА из бюджета Ростова всего было выделено около 22 миллионов рублей.

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