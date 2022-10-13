В Волгодонске мужчина выкрал овец. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Волгодонске мужчину заподозрили в краже овец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что у него из хозпостройки пропали две овцы. Общая сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно взялись за поиски злоумышленника. Через некоторое время его удалось задержать.

Им оказался 23-летний житель Заветинского района. Отрицать свою вину он не стал и рассказал, что давно заметил, что потерпевший содержит овец в сарае и не запирает его. Тогда злоумышленник пробрался в хозпостройку и вывел оттуда двух овец. Он связал животных, погрузил их в машину и скрылся с места преступления. Животных он продал, а деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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