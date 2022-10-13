Василий Голубев: по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных бойцов из Ростовской области

Речь идет о доплате из бюджета региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две трети бойцов, которых призвали из Ростовской области в зону СВО, уже получили единовременные выплаты. Об этом сегодня, 13 октября, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Вопрос выплат держу на постоянном контроле. Сегодня мне доложили, что региональные единовременные выплаты по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных ребят. Сейчас проводятся проверки документов по остальным. Рассчитываю, что окончательные перечисления сделаем в начале следующей недели, - написал Василий Голубев.

Напомним, речь идет о единовременной доплате, которая должна поступить на счета солдат и офицеров из донского бюджета. О финансовой поддержке ранее распорядился глава региона. К слову, накануне Василий Голубев озвучил недовольство темпами начисления этих выплат.

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