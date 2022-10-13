Ростовский областной суд оставил без изменений приговор замкомандира взвода ДПС Новочеркасска

В Новочеркасске было возбуждено уголовное дело о посредничество во взяточничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске Ростовской области была пресечена коррупционная схема по сбору денежных средств с инспекторского состава ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По материалам оперативно-розыскной деятельности, в октябре 2020 года региональным следственным управлением в отношении заместителя командира отдельного взвода ДПС в Новочеркасске было возбуждено уголовное дело о посредничество во взяточничестве и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В марте 2021 года на основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В июне 2022 года Новочеркасским городским судом был вынесен приговор, согласно которому подсудимый признан виновным в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в однократном размере суммы взятки - 140 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционного представления Ростовским областным судом было вынесено определение, согласно которого приговор Новочеркасского суда был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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