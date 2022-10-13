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Происшествия13 октября 2022 13:01

В новочеркасскую колонию пытались перебросить 300 психотропных таблеток

Правоохранители изъяли у злоумышленника два свертка
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В донскую колонию пытались перебросить наркотики.

В донскую колонию пытались перебросить наркотики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в одну из местных исправительных колоний пытались перебросить крупную партию наркотических препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 12 октября. Во время попытки перебросить запрещенные вещества через забор правоохранители задержали 19-летнего молодого человека. Во время обыска у него обнаружили два свертка, в которых лежали более 300 таблеток и 24 капсулы сильнодействующего психотропного препарата.

- Изъятые вещества и материалы переданы сотрудникам полиции, - отмечается в сообщении.

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В итоге эта авантюра не удалась.