В Волгодонске открылась фотовыставка, посвященная роли атомной станции в развитии Донского региона

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

В Волгодонске открылась фотовыставка «Они создавали историю...», посвященная вкладу Ростовской АЭС в развитие региона и города. Она приурочена к 85-летию Ростовской области и 30-летию концерна «Росэнергоатом».

Центральная экспозиция выставки «Одиннадцать друзей мирного атома» представила цикл фотографий российских атомных станций в историческом контексте — от времени строительства и пуска до сегодняшнего дня.

Кроме того на выставке представлены более 200 экспонатов из архивов администрации города, Ростовской АЭС, Атоммаша, городских предприятий, из 40 личных фотоколлекций. Хронологически выставка охватывает период с 1950-х годов до сегодняшнего времени. Это закладка, строительство и развитие города.

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Фотозарисовки с городских улиц и репортажи с главных стоек, портреты руководителей и фотографии героев труда. Тогда это были просто газетные материалы или любительские фото, а теперь - отражение эпохи, самые яркие и знаковые страницы и имена в истории Волгодонска.

Кроме фотографий на выставке можно увидеть уникальные документы и проекты, в том числе, макет города Волгодонска в качестве областного центра. По планам правительства город должен был стать индустриальным центром юга России - флагманом атомной энергетики и атомного машиностроения, химической и деревообрабатывающей промышленности, крупным транспортным узлом с развитой инфраструктурой и населением порядка одного миллиона человек. Ведущая роль в развитии экономики города отводилась предприятиям атомной отрасли.

Экспозиция размещена в Волгодонском художественном музее. Ее работа продлится до конца текущего месяца.