Библиотеки Ростова-на-Дону собирают книги для своих коллег в Запорожья

Ростовчане передали уже более 1,5 тысячи экземпляров научно-образовательных и художественных книг.
Библиотекари Ростова-на-Дону проводят благотворительную акцию по сбору книг для библиотек Запорожской области, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
По его словам, ростовчане уже передали более 1,5 тысячи экземпляров научно-образовательных и художественных книг, детской литературы, сказок и русской классики.
Как отмечает ростовский градоначальник, данная акция будет продолжена и принять в ней участие сможет каждый желающий ростовчанин.
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