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Общество13 октября 2022 13:18

Библиотеки Ростова-на-Дону собирают книги для своих коллег в Запорожья

Неравнодушные жители донской столицы передали уже более 1,5 тысячи книг
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовчане передали уже более 1,5 тысячи экземпляров научно-образовательных и художественных книг.

Ростовчане передали уже более 1,5 тысячи экземпляров научно-образовательных и художественных книг.

Библиотекари Ростова-на-Дону проводят благотворительную акцию по сбору книг для библиотек Запорожской области, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По его словам, ростовчане уже передали более 1,5 тысячи экземпляров научно-образовательных и художественных книг, детской литературы, сказок и русской классики.

Как отмечает ростовский градоначальник, данная акция будет продолжена и принять в ней участие сможет каждый желающий ростовчанин.

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