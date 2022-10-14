На содержание дорог в Гуково потратят более 10,5 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гуково ищут подрядчика, который займется содержанием автомобильных дорог. На эти нужды планируется потратить более 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 21 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства с обязательным обеспечением безопасного и бесперебойного движения по ним транспортных средств.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до 28 февраля 2023 года.

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