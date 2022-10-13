Эксперты оценили рынок ипотечного кредитования в сентябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

По оценкам экспертов ВТБ, в июле-сентябре этого года российский рынок жилищного кредитования развивался неоднородно. К примеру, в июле и августе наблюдалась нетипично высокая активность заемщиков, а в сентябре клиенты стали вести себя более осторожно. Часть из них даже решили отложить сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации.

Несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой.

- При утверждении цен на кредитные продукты ВТБ ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился. На этом фоне стоимость длинных денег для участников финансового рынка выросла. В связи с этим были пересмотрены и условия по ипотечным программам. Но для тех клиентов, которым в текущих условиях необходимо приобрести квартиру, сохраняется возможность провести сделку на доступных условиях – ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом, что также позволяет заемщикам получить определённую выгоду, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.