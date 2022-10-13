Зоосад Ростова восстановили в составе Евроазиатской ассоциации зоопарков

Участие зоопарка в ЕАРАЗА было приостановлено в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зоосад Ростова-на-Дону снова вошел в состав Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Об этом 13 октября сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня произошло знаменательное и очень важное событие. На очередной ежегодной конференции ЕАРАЗА (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов) членство Ростовского зоопарка было восстановлено, - написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что донской зоопарк исключили из ассоциации в 2020 года за передачу слона в московский цирк. Теперь ростовские специалисты смогут продолжить участие в программах по сохранению и разведению редких видов животных.

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