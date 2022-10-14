Отключения света в Ростове-на-Дону 14 октября 2022 года: перед выходными горожан ждут массовые отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 14 октября 2022 года: в городе запланированы новые отключения электричества. Свет отключат в разных районах города и его не будет на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 14 октября, с 9 до 16 часов света не будет на просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2, 320А.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Стачки 101А, 93; ул. Стадионная 3-9А, 11/6; ул. Целиноградская 4/5, 4-6/11; ул. Фрунзе 3-5/3; пер. Биржевой; пер. Тимирязева; ул. М. Горького 229-243, 180-184, 204-214; просп. 40-летия Победы 96-178; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84; ул. Равенства 69-93, 66-84; ул. Гарибальди 83-85, 80-84; ул. Новостроевская 153-167, 162-184.

С 9 до 18 часов отключения ждут жителей ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-44; ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47.

С 12 до 17 часов без электричества останутся жители ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 15-я линия 14-32, 13-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 13 октября 2022 года: в городе не будет света на протяжении нескольких часов.

В Ростове запланировали отключить свет на несколько часов.