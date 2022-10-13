В Ростовской области на курсы медпомощи записалось около тысячи человек

Азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР".

Первая группа записавшихся на курсы военной и медицинской подготовки завершила обучение, рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

На донный момент, отметил губернатор, азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан.

Всего же с момента запуска двухдневной программы на эти курсы уже записались около тысячи жителей Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове открыли бесплатные курсы по оказанию сестринской медицинской помощи

Обучение будет проходить на базе медуниверситета (подробнее)