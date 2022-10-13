В Ростовской области на курсы медпомощи записалось около тысячи человек

Азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР".
Первая группа записавшихся на курсы военной и медицинской подготовки завершила обучение, рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.
На донный момент, отметил губернатор, азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан.
Всего же с момента запуска двухдневной программы на эти курсы уже записались около тысячи жителей Дона.
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Обучение будет проходить на базе медуниверситета (подробнее)