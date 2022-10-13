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Общество13 октября 2022 14:30

В Ростовской области на курсы медпомощи записалось около тысячи человек

В Ростовской области на курсы медпомощи записалось около тысячи человек
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР".

Азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР".

Первая группа записавшихся на курсы военной и медицинской подготовки завершила обучение, рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

На донный момент, отметил губернатор, азы медицинской помощи постигает вторая группа дончан.

Всего же с момента запуска двухдневной программы на эти курсы уже записались около тысячи жителей Дона.

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Обучение будет проходить на базе медуниверситета (подробнее)