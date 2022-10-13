Дополнительные поезда на курорты Кубани пустят из Ростова в ноябре

Добавить составы собираются также на новогодних каникулах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительные поезда пустят по маршрутам «Ростов - Кисловодск» и «Ростов - Роза Хутор». Изменить количество подвижного состава планируют в грядущие праздники, в период с 4 по 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Предполагается, что пиковой датой выезда станет 3 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидают 6 числа.

- При повышенном спросе на поездки в ноябрьские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов, - отметили в ОАО «РЖД».

К слову, добавить составы собираются также на новогодних каникулах. Речь идет о направлениях в Имеретинский Курорт, Кисловодск. Будет также назначена «Лыжная стрела» в Розу Хутор.

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